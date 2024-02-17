ПСЖ виділить 100 млн євро на трансфер Лаутаро

Лаутаро Мартінес повинний замінити у ПСЖ Кіліана Мбаппе

ПСЖ зацікавлений у трансфері нападника Інтера Лаутаро Мартінеса, який повинний стати заміною Кіліана Мбаппе.

Про це повідомляє sport.ua з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Чемпіони Франції готові заплатити за аргентинця 100 млн євро. Водночас Інтер оцінює гравця у 150 млн.

ПСЖ сподівається на те, що потенційні переговори спростить агент Лаутаро Алехандро Камано, який допоміг Ашрафу Хакімі перейти з Інтера у паризький клуб.

Нагадаємо нападник перейшов до міланського клубу з Расінгу в липні 2018-го за 23 мільйони євро. З того часу він забив 136 голів та віддав 32 результативні передачі у 281 матчі за нерадзуррі. Разом з клубом він вигравав чемпіонат Італії (2020/21), кубок країни (2021/22, 2022/23) та суперкубок (2021/22, 2022/23).

Раніше Мбаппе повідомив партнерам по ПСЖ про відхід з клубу.