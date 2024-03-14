Луганська Зоря може оштрафувати футболістів, які відмовились вийти на матч 21-го туру УПЛ з Динамо (0:2).

Про це заявив колишній журналіст Ігор Бурбас.

"Зоря готується штрафувати своїх бунтівників. За моєю інформацією, клуб може скористатися статтею контракту, в якому прописано, що відмова гравця від участі в офіційному матчі передбачає санкцію у вигляді позбавлення його 50% місячної зарплати. Повторний невихід на гру - це вже мінус 90%.

І це, мовляв, не все. У компетенції головного тренера застосовувати ще й додаткові штрафні санкції. На власний розсуд він може позбавляти підопічних на суми до 50%. Зокрема, за непрофесіональну поведінку, завдання іміджевої шкоди клубу. Коротше, зачепитись є за що.

Але це крайні заходи, до яких Зоря поки не хотіла б вдаватися. Вчора, сьогодні і завтра у команді вихідні, ситуація на паузі, кожен зважує подальші дії. Наступний раунд переговорів між сторонами - у суботу. На них клуб зацікавлений порозумітися і дати шанс бунтівникам відмотати ситуацію назад.

Але лише на власних умовах, тобто виплатити обіцяні призові в період з 10 по 19 травня. Наскільки я розумію, це обумовлено якимись податковими тонкощами через закінчення у клубі одного фінансового року і початку нового.

Гравці ж оцінюють ризики, що це також і кінець футбольного сезону, після якого, простими словами, їх можуть "кинути". Зараз вони заручилися підтримкою профспілки професіональних футболістів, готові стояти на своєму і вимагати свій зароблений бонус", - зазначив Бурбас.