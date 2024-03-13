Головне
Костюк упевнено розібралася з росіянкою Павлюченковою в 4-му колі Індіан-Веллса
Вчора 23:34 10876 2
Трубіну знову буде важко, а Інтер зіпсує настрій Сімеоне: суперекспрес на єврокубки з коефіцієнтом 7,23
Сьогодні 14:44 235
Лаціо оголосив про відставку Саррі
Сьогодні 12:21 288
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо
Сьогодні 10:07 34969
Атлетико прийме Інтер, Боруссія Дортмунд - ПСВ: розклад матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:12 432
Визначились чергові чвертьфіналісти Ліги чемпіонів
Сьогодні 02:01 679
Арсенал Зінченка по пенальті пройшов Порту в 1/8 Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:54 12050
Барселона перемогла Наполі та вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів
Сьогодні 00:21 701
Прометей поступився Бургу та вилетів з Єврокубку
Вчора 22:56 421 1
Любенович: Усе правильно робили, але трохи не вистачило, щоб забити
Вчора 21:38 406
Прямі трансляції

У Зорі пояснили бойкот лідерів клубу матчу з Динамо

Сьогодні 13:59 293 0
У Зорі пояснили бойкот лідерів клубу матчу з Динамо
Фото: Дмитро Ларін, Українська правда
#Зоря Луганськ

Джерело - ТаТоТаке.

Провідні гравці Зорі відмовилися від участі в матчі 21 туру Української Прем'єр-ліги проти Динамо через ситуацію з отриманням премій.

Про це повідомив начальник команди Ігор Гузь у коментарі ТаТоТаке.

"Має місце грубе порушення контрактних зобов'язань деяких футболістів, а саме - необґрунтований невихід на гру деяких з них, а також скарги на стан здоров'я, які не підтверджені нашою медичною службою. 

Після гри з Минаєм футболісти заявили, що не згодні з датою отримання премій і бойкотуватимуть матч проти Динамо. Наступного дня після гри з Минаєм, у клубі розпочалося службове розслідування за даним фактом: футболістам було запропоновано в письмовій формі пояснити причину відмови від участі в матчі з Динамо. Футболісти відмовилися вказувати причини, пославшись на те, що вони візьмуть участь у матчі", - розповів Гузь.

На матч проти киян "чорно-білі" вийшли експериментальним складом. До заявки не потрапили лідери команди, зокрема Богдан Бутко, Дмитро Мишньов, Арсеній Батагов, Вячеслав Чурко, Денис Антюх та інші. 

У підсумку Зоря поступилася з рахунком 2:0. Наразі луганці посідають рятівне 12 місце, але у спину їм дихають Металіст 1925 та Оболонь. 

Коментарі ()
Популярне зараз
Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо Збирала гроші для окупантів: в Україні судитимуть чемпіонку світу з сумо 13341
Костюк упевнено розібралася з росіянкою Павлюченковою в 4-му колі Індіан-Веллса Костюк упевнено розібралася з росіянкою Павлюченковою в 4-му колі Індіан-Веллса 10876 2
Арсенал Зінченка по пенальті пройшов Порту в 1/8 Ліги чемпіонів Арсенал Зінченка по пенальті пройшов Порту в 1/8 Ліги чемпіонів 12050
Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю Запеклий бій тривав 9 годин. Ексспортивний коментатор героїчно боронить українську землю 16606
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 34969
Тренер боснійців: Ситуація в Україні - це їхні проблеми Тренер боснійців: Ситуація в Україні - це їхні проблеми 29778 2
Рекомендуємо
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 34390 2
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 56583 1
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 135801 1
Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв у Гавані з екснападником Шахтаря 28568
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 117086
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 23515 7