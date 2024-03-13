У Зорі пояснили бойкот лідерів клубу матчу з Динамо

Джерело - ТаТоТаке.

Провідні гравці Зорі відмовилися від участі в матчі 21 туру Української Прем'єр-ліги проти Динамо через ситуацію з отриманням премій.

Про це повідомив начальник команди Ігор Гузь у коментарі ТаТоТаке.

"Має місце грубе порушення контрактних зобов'язань деяких футболістів, а саме - необґрунтований невихід на гру деяких з них, а також скарги на стан здоров'я, які не підтверджені нашою медичною службою. Після гри з Минаєм футболісти заявили, що не згодні з датою отримання премій і бойкотуватимуть матч проти Динамо. Наступного дня після гри з Минаєм, у клубі розпочалося службове розслідування за даним фактом: футболістам було запропоновано в письмовій формі пояснити причину відмови від участі в матчі з Динамо. Футболісти відмовилися вказувати причини, пославшись на те, що вони візьмуть участь у матчі", - розповів Гузь.

На матч проти киян "чорно-білі" вийшли експериментальним складом. До заявки не потрапили лідери команди, зокрема Богдан Бутко, Дмитро Мишньов, Арсеній Батагов, Вячеслав Чурко, Денис Антюх та інші.

У підсумку Зоря поступилася з рахунком 2:0. Наразі луганці посідають рятівне 12 місце, але у спину їм дихають Металіст 1925 та Оболонь.