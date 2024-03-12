Джерело - Чемпіон.
У матчі 21-го туру Української Прем’єр-Ліги київське Динамо святкувало домашню перемогу над Зорею. Гра завершилася з рахунком 2:0.
Відзначимо, що Зоря грала експериментальним складом, якому було не легко протистояти киянам. Раніше повідомлялося, що гравці Зорі бойкотували одне з тренувань та могли не вийти на матч з Динамо через невиплату зарплат і бонусів.
За втраченими очками Динамо відстає від Шахтаря на два. Зоря залишається на 12 місці, маючи 19 балів.
У наступному турі УПЛ, 29 березня, Зоря зіграє з харківським Металістом 1925. Київське Динамо 31 березня зустрінеться з полтавською Ворсклою.
Голи: 1:0 - 30 Ванат, 2:0 - 85 Попов
Динамо: Бущан - Вівчаренко, Попов, Михавко, Тимчик (Караваєв, 46), Бражко, Шапаренко (Андрієвський, 82), Шепелєв, Кабаєв (Діалло, 89), Волошин, Ванат.
Зоря: Сапутін - Капустян, Джордан, Токар, Рейс, Башич, Жан Клод, Писаренко, Мічін, Долбнєв (Байрук, 90+1), Ндур (Гільєрме, 80)
Попередження: Шепелєв (52), Шапаренко (82)
У минулому турі УПЛ Динамо на останніх секундах втратило перемогу над Вересом (1:1), а Зоря переграла Минай (2:0).
Фото: Дмитро Ларін, Українська правда