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Динамо - Зоря 2:0: огляд матчу УПЛ

Кияни забили по голу в кожному з таймів гри
Сьогодні 18:10 204 0
Динамо - Зоря 2:0: огляд матчу УПЛ
#Динамо Київ, #Зоря

Джерело - Чемпіон.

У матчі 21-го туру Української Прем’єр-Ліги київське Динамо святкувало домашню перемогу над Зорею. Гра завершилася з рахунком 2:0.

Відзначимо, що Зоря грала експериментальним складом, якому було не легко протистояти киянам. Раніше повідомлялося, що гравці Зорі бойкотували одне з тренувань та могли не вийти на матч з Динамо через невиплату зарплат і бонусів.

За втраченими очками Динамо відстає від Шахтаря на два. Зоря залишається на 12 місці, маючи 19 балів.

У наступному турі УПЛ, 29 березня, Зоря зіграє з харківським Металістом 1925. Київське Динамо 31 березня зустрінеться з полтавською Ворсклою.

Чемпіонат України - УПЛ
21 тур, 12 березня

Динамо - Зоря 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 30 Ванат, 2:0 - 85 Попов

Динамо: Бущан - Вівчаренко, Попов, Михавко, Тимчик (Караваєв, 46), Бражко, Шапаренко (Андрієвський, 82), Шепелєв, Кабаєв (Діалло, 89), Волошин, Ванат.

Зоря: Сапутін - Капустян, Джордан, Токар, Рейс, Башич, Жан Клод, Писаренко, Мічін, Долбнєв (Байрук, 90+1), Ндур (Гільєрме, 80)

Попередження: Шепелєв (52), Шапаренко (82)

У минулому турі УПЛ Динамо на останніх секундах втратило перемогу над Вересом (1:1), а Зоря переграла Минай (2:0).

Фото: Дмитро Ларін, Українська правда

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