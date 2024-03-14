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Трубін вийде в стартовому складі Бенфіки на матч із Рейнджерс

Сьогодні 19:09 116 0
Трубін вийде в стартовому складі Бенфіки на матч із Рейнджерс
#Бенфіка, #Рейнджерс, #Анатолій Трубін

Джерело - Чемпіон.

Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін вийде з перших хвилин матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з Рейнджерс. 

Початок гри - о 19:45 за київським часом. Перший поєдинок у Лісабоні завершився внічию 2:2.

Стартові склади команд:

  • Рейнджерс: Батленд, Таверньє, Голдсон, Суттар, Йілмаз, Діоманд, Лундстрем, Райт, Лоуренс, Фабіу Сілва, Дессерс
  • Бенфіка: Трубін, Аурснес, Отаменді, Антоніу Сілва, Ба, Флорентіно, Жоау Невеш, Рафа Сілва, Нерес, Ді Марія, Маркос Леонардо

Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 запланований на 22 травня в Дубліні, Ірландія (стадіон Авіва).

Напередодні визначились усі учасники чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів.

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