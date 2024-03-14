Джерело - Чемпіон.
Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін вийде з перших хвилин матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з Рейнджерс.
Початок гри - о 19:45 за київським часом. Перший поєдинок у Лісабоні завершився внічию 2:2.
Стартові склади команд:
- Рейнджерс: Батленд, Таверньє, Голдсон, Суттар, Йілмаз, Діоманд, Лундстрем, Райт, Лоуренс, Фабіу Сілва, Дессерс
- Бенфіка: Трубін, Аурснес, Отаменді, Антоніу Сілва, Ба, Флорентіно, Жоау Невеш, Рафа Сілва, Нерес, Ді Марія, Маркос Леонардо
Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 запланований на 22 травня в Дубліні, Ірландія (стадіон Авіва).
Напередодні визначились усі учасники чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів.