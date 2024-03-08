Джерело - Чемпіон.
Бенфіка зіграла внічию з Рейнджерс у першій грі 1/8 фіналу Ліги Європи.
Український воротар "орлів" Анатолій Трубін відіграв увесь матч та зробив 3 сейви.
Матч-відповідь відбудеться 14 березня на стадіоні "Айброкс" у Глазго, Шотландія.
Ліга Європи
1/8 фіналу, перший матч
7 березня
Бенфіка - Рейнджерс 2:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 7 Лоренс, 1:1 - 45+2 Ді Марія (пен), 1:2 - 45+5 Стерлінг, 2:2 - 67 Голдсон
Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 запланований на 22 травня в Дубліні, Ірландія (стадіон "Авіва").
Напередодні, 6 березня, відбувся перший поєдинок протистояння Спортинг - Аталанта.
Також відбулися матчі аналогічної стадії Ліги конференцій.