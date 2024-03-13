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Екстренер Марселя може очолити Лаціо

Сьогодні 17:36 126 0
Екстренер Марселя може очолити Лаціо
Фото - Getty Images
#Лаціо, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Ігор Тудор

Джерело - Чемпіон.

Хорватський фахівець Ігор Тудор може очолити італійський Лаціо.

Про це повідомляє журналіст Маттео Моретто. 

45-річний Тудор з восени минулого року покинув Марсель, з яким посів третє місце в Лізі 1 в сезоні-2022/23. Також він працював з італійськими Удінезе та Вероною, турецьким Галатасараєм і хорватським Хайдуком.

Напередодні головний тренер Лаціо Мауріціо Саррі залишив свою посаду.  В останньому матчі під керівництвом італійського наставника Лаціо поступився Удінезе (1:2).Тимчасово команду очолив його асистент Джованні Мартуссіелло.

Раніше ЗМІ назвали претендентів на посаду головного тренера Лаціо.

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