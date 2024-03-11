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Мудрик розпочне матч проти Ньюкасла на лаві запасних

Сьогодні 21:28 109 0
Мудрик розпочне матч проти Ньюкасла на лаві запасних
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ньюкасл Юнайтед, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Інстаграм Челсі.

Челсі оприлюднив стартовий склад на домашній матч 28 туру АПЛ проти Ньюкасла. 

Український вінгер Михайло Мудрик розпочне гру на лаві запасних. В останніх десяти матчах українець лише двічі грав у старті. Після попередньої появи з перших хвилин Мудрик відзначився голом - це сталося у матчі 1/8 фіналу Кубку Англії проти Лідса. 

Нагадаємо, у попередньому матчі з Ньюкаслом 23-річний українець врятував Челсі від вильоту з Кубку ліги, забивши гол на останніх хвилиних зустрічі

Цього сезону Михайло взяв участь у 28 поєдинках Челсі в усіх турнірах. На його рахунку 5 голів та 2 асисти. 

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