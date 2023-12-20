Головне
Гол Мудрика допоміг Челсі здолати Ньюкасл: результати матчів 1/4 фіналу Кубка Ліги
Сьогодні 00:10 511
Мудрик феєрично вийшов на заміну в матчі Кубка Ліги: рятівним голом перевів гру в серію пенальті та реалізував свій удар
Сьогодні 00:44 856
Кісер отримав суперника і сподівається підкорити UFC
Вчора 22:25 161
Манчестер Сіті впевнено вийшов до фіналу клубного чемпіонату світу
Вчора 22:01 343
Говорова: Ми маємо доносити до оргкомітету Олімпіади-2024 інформацію про вбитих українських спортсменів
Вчора 20:25 209
Арум повідомив потенційну дату бою Ломаченко - Камбосос
Вчора 16:26 482
Історія дня: як українець грав в екзотичному Бангладеші
Вчора 14:53 9947
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..."
Вчора 12:01 18296 4
Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака
Вчора 10:23 9134
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року
Вчора 09:00 237328 1
Блоги
Мудрик феєрично вийшов на заміну в матчі Кубка Ліги: рятівним голом перевів гру в серію пенальті та реалізував свій удар
Мудрик феєрично вийшов на заміну в матчі Кубка Ліги: рятівним голом перевів гру в серію пенальті та реалізував свій удар Андрій Дунець
Сьогодні 00:44 837
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам
Як працює Celtic FC Foundation: що варто запозичити українським клубам Максим Розенко
Вчора 08:00 906
Довбик холоднокровно реалізував пенальті в матчі Ла Ліги, довівши рахунок до розгромного
Довбик холоднокровно реалізував пенальті в матчі Ла Ліги, довівши рахунок до розгромного Андрій Дунець
Вчора 07:19 1296
Відео дня: Довбик забив свій 9-й гол у Ла Лізі та відсвяткував його у стилі Халка
Відео дня: Довбик забив свій 9-й гол у Ла Лізі та відсвяткував його у стилі Халка Андрій Дунець
18.12.2023 23:07 1815
Фантастичний камбек імені Мбаппе та драма в овертаймі: рік тому Аргентина перемогла Францію у фіналі чемпіонату світу
Фантастичний камбек імені Мбаппе та драма в овертаймі: рік тому Аргентина перемогла Францію у фіналі чемпіонату світу Андрій Дунець
18.12.2023 17:34 797
Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід
Caledonian Gladiators: присмак британського баскетболу та український слід Максим Розенко
18.12.2023 12:10 1327
Росіянин Рубльов влаштував істерику під час матчу виставкового турніру в Лондоні
Росіянин Рубльов влаштував істерику під час матчу виставкового турніру в Лондоні Андрій Дунець
18.12.2023 10:11 1178
Лунін пропустив гол після єдиного удару в площину своїх воріт у матчі з Вільярреалом
Лунін пропустив гол після єдиного удару в площину своїх воріт у матчі з Вільярреалом Андрій Дунець
18.12.2023 09:05 1103
Героїчний сейв Трубіна: українець на останніх хвилинах врятував для Бенфіки перемогу над Брагою
Героїчний сейв Трубіна: українець на останніх хвилинах врятував для Бенфіки перемогу над Брагою Андрій Дунець
18.12.2023 07:15 1927
Відео дня: Яремчук міг забити Барселоні вже на 2-й хвилині матчу, але врятував воротар
Відео дня: Яремчук міг забити Барселоні вже на 2-й хвилині матчу, але врятував воротар Андрій Дунець
17.12.2023 00:41 3078
"Мудрик – один із найгірших трансферів усіх часів": іноземні фани кепкують з українця після неточного удару в матчі АПЛ
"Мудрик – один із найгірших трансферів усіх часів": іноземні фани кепкують з українця після неточного удару в матчі АПЛ Андрій Дунець
16.12.2023 20:19 4441
Прощавай, королю штрафних ударів! Рік тому не стало Синиші Михайловича
Прощавай, королю штрафних ударів! Рік тому не стало Синиші Михайловича Андрій Дунець
16.12.2023 18:38 3206
Суддя пробачив Малиновського: українець жорстко сфолив проти гравця Ювентуса, але отримав лише жовту картку
Суддя пробачив Малиновського: українець жорстко сфолив проти гравця Ювентуса, але отримав лише жовту картку Андрій Дунець
16.12.2023 09:57 2126
Дівчина дня. Вродлива, талановита, успішна - Влада Седан
Дівчина дня. Вродлива, талановита, успішна - Влада Седан Зіна
15.12.2023 13:04 35078 1
Та, що надихає: історія кохання Олександра Зінченка з Владою Седан
Та, що надихає: історія кохання Олександра Зінченка з Владою Седан Nastya Bolshakova
15.12.2023 12:52 8593
Арсенал привітав Зінченка з днем народження
Арсенал привітав Зінченка з днем народження Андрій Твердохліб
15.12.2023 12:47 827
Історія, яка змінила футбол назавжди - 28 років тому суд виніс вирок у справі Босмана
Історія, яка змінила футбол назавжди - 28 років тому суд виніс вирок у справі Босмана Андрій Твердохліб
15.12.2023 12:24 4771 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Андрій Твердохліб
15.12.2023 11:26 312124
Сейв дня: захисник Боруссії в безнадійній ситуації врятував ворота від гола після удару Мбаппе
Сейв дня: захисник Боруссії в безнадійній ситуації врятував ворота від гола після удару Мбаппе Андрій Дунець
14.12.2023 09:59 1409
Огляд матчів 6 туру Ліги чемпіонів
Огляд матчів 6 туру Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
14.12.2023 01:42 2181
Прямі трансляції

Мудрик феєрично вийшов на заміну в матчі Кубка Ліги: рятівним голом перевів гру в серію пенальті та реалізував свій удар

Оце так джокер!
Сьогодні 00:44 Андрій Дунець 856 0
Мудрик феєрично вийшов на заміну в матчі Кубка Ліги: рятівним голом перевів гру в серію пенальті та реалізував свій удар
#Англія, Кубок Ліги, #Ньюкасл, #Челсі, #Михайло Мудрик

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик став головним героєм матчу 1/4 фіналу Кубка англійської ліги між Челсі та Ньюкаслом.

Український вінгер з'явився на полі лише на 78-й хвилині за рахунку 0:1 на користь суперника, але цього часу цілком вистачило.

На 92-й хвилині Мудрик підчатував на помилку Кірана Тріпп'єра у штрафному майданчику й першим дотиком увігнав м'яч у нижній кут воріт Мартіна Дубравки - 1:1, гра перейшла до серії післяматчевих пенальті.

Відео

Свою спробу з 11-метрової позначки Михайло теж реалізував. Ба більше, цей удар виявився вирішальним - 4:2, Челсі попрямував до півфіналу турніру!

Нагадаємо, вихідними іноземні фани у твіттері глузували з Мудрика за його меганеточний удар із далекої відстані в матчі АПЛ.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()
Популярне зараз
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 237328 1
Історія дня: як українець грав в екзотичному Бангладеші Історія дня: як українець грав в екзотичному Бангладеші 9947
Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." Мирон Маркевич: "І тут іде до мене чорт і простягає різку ..." 18296 4
Довбик холоднокровно реалізував пенальті в матчі Ла Ліги, довівши рахунок до розгромного Довбик холоднокровно реалізував пенальті в матчі Ла Ліги, довівши рахунок до розгромного 1296
Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака Андрій Шевченко: Відзначили Новий рік в салоні літака 9134
Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати Кубок світу-2023/24 з біатлону: розклад, календар, результати 31804
Рекомендуємо
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 13984 1
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 84154
Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві Коли забив гол, фан підскочив з інвалідного візка. Віктор Леоненко пригадав гру з Барселоною в Києві 11260
Як грали договірні матчі в українському футболі Як грали договірні матчі в українському футболі 37593 3
62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 62 роки тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 32011
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 51948 2