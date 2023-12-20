Мудрик феєрично вийшов на заміну в матчі Кубка Ліги: рятівним голом перевів гру в серію пенальті та реалізував свій удар

Оце так джокер!

Джерело - Чемпіон.

Михайло Мудрик став головним героєм матчу 1/4 фіналу Кубка англійської ліги між Челсі та Ньюкаслом.

Український вінгер з'явився на полі лише на 78-й хвилині за рахунку 0:1 на користь суперника, але цього часу цілком вистачило.

На 92-й хвилині Мудрик підчатував на помилку Кірана Тріпп'єра у штрафному майданчику й першим дотиком увігнав м'яч у нижній кут воріт Мартіна Дубравки - 1:1, гра перейшла до серії післяматчевих пенальті.

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Свою спробу з 11-метрової позначки Михайло теж реалізував. Ба більше, цей удар виявився вирішальним - 4:2, Челсі попрямував до півфіналу турніру!

Нагадаємо, вихідними іноземні фани у твіттері глузували з Мудрика за його меганеточний удар із далекої відстані в матчі АПЛ.

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