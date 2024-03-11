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Металіст 1925 до кінця сезону втратив захисника

Сьогодні 16:55 91 0
Металіст 1925 до кінця сезону втратив захисника
#Металіст 1925, #Ігор Курило

Джерело - sport.ua.

Захисник Металіста 1925 Ігор Курило не зможе зіграти у сезоні 2023/24.

Про це повідомляє Sport.ua.

30-річний оборонець травмував коліно та тепер очікує на операцію. Через це захисник вже не зіграє у поточному сезоні.

Після гри з ЛНЗ у чемпіонаті України головний тренер харків'ян Віктор Скрипник виділив відсутність Курила:

"Ми були змушені знову повернути Вадима Червака до центру оборони, а Владлена Юрченка поставити на місце опорного хавбека".

У сезоні 203/24 Курило зіграв у 16 матчах за Металіст 1925, в яких відзначився 2 результативними передачами.

Нагадаємо, що у межах 20 туру УПЛ ЛНЗ зіграв унічию з харківським Металістом 1925 (1:1). Наразі клуб посідає 9 сходинку в турнірній таблиці. Наступну гру команда проведе 12 березня проти Дніпра-1.

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