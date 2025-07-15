Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Теніс

Чоловіча збірна України визначилася з місцем проведення наступного матчу Кубку Девіса

Станіслав Матусевич — 15 липня 2025, 15:04
Чоловіча збірна України визначилася з місцем проведення наступного матчу Кубку Девіса
Збірна України з тенісу
ФТУ

Чоловіча збірна України з тенісу проведе матчу Кубку Девіса в межах Другої світової групи проти команди Домініканської Республіки 12-13 вересня поточного року в Туреччині.

Про це повідомляє Федерація тенісу України.

Номінально домашній для нашої команди поєдинок відбудеться на грунтовому корті готелю Megasaray у турецькій Анталії. У цій локації раніше вже виступала жіноча збірна України. В рамках плейоф Кубку Біллі Джин Кінг українки поступилися команді Чехії у середині квітня 2023 року.

Нагадаємо, що на початку лютого поточного року чоловіча збірна України з тенісу в межах плейоф Першої світової групи поступилася команді Тунісу з рахунком 2:3 і тепер виступатиме у Другій групі.

Кубок Девіса Збірна України з тенісу

Кубок Девіса

Від Тунісу до Домінікани: невтішний шлях збірної України в Кубку Девіса
Визначився наступний суперник збірної України у Кубку Девіса
Збірна України дізналася потенційних суперників у Кубку Девіса
Скандал на Кубку Девіса: гравця збірної Чилі вдарили в обличчя та дискваліфікували
Збірна України поступилася Тунісу у матчі плейоф Кубка Девіса

Останні новини