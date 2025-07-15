Чоловіча збірна України визначилася з місцем проведення наступного матчу Кубку Девіса

Чоловіча збірна України з тенісу проведе матчу Кубку Девіса в межах Другої світової групи проти команди Домініканської Республіки 12-13 вересня поточного року в Туреччині.

Про це повідомляє Федерація тенісу України.

Номінально домашній для нашої команди поєдинок відбудеться на грунтовому корті готелю Megasaray у турецькій Анталії. У цій локації раніше вже виступала жіноча збірна України. В рамках плейоф Кубку Біллі Джин Кінг українки поступилися команді Чехії у середині квітня 2023 року.

Нагадаємо, що на початку лютого поточного року чоловіча збірна України з тенісу в межах плейоф Першої світової групи поступилася команді Тунісу з рахунком 2:3 і тепер виступатиме у Другій групі.