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Зірка збірної Сербії зіграє на Євробаскеті-2025 – джерело

Андрій Мошкун — 15 липня 2025, 15:12
Зірка збірної Сербії зіграє на Євробаскеті-2025 – джерело
Нікола Йокич
Денвер Наггетс

Триразовий MVP НБА Нікола Йокич може зіграти за національну збірну Сербії на чемпіонаті Європи.

Про це інформує Eurohoops.

Повідомляється, що Йокич близький до того, щоб підтвердити свою участь у складі збірної Сербії на Євробаскеті-2025. Зірка Денвер Наггетс незабаром офіційно прийме запрошення головного тренера Светислава Пешича.

Нагадаємо, що на Євробаскеті-2022 Сербія зазнала невдачі, вилетівши в 1/8 фіналу після поразки від Італії.

На цьогорічному чемпіонаті Європи Сербія змагатиметься в Групі A разом із Туреччиною, Чехією, Естонією, Португалією та господарями турніру – Латвією. До плейоф пройдуть чотири найсильніші команди групи.

Раніше Йокич відклав підписання нового контракту з Денвером.

Збірна Сербії Євробаскет-2025 Нікола Йокич НБА

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