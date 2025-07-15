Зірка збірної Сербії зіграє на Євробаскеті-2025 – джерело

Триразовий MVP НБА Нікола Йокич може зіграти за національну збірну Сербії на чемпіонаті Європи.

Про це інформує Eurohoops.

Повідомляється, що Йокич близький до того, щоб підтвердити свою участь у складі збірної Сербії на Євробаскеті-2025. Зірка Денвер Наггетс незабаром офіційно прийме запрошення головного тренера Светислава Пешича.

Нагадаємо, що на Євробаскеті-2022 Сербія зазнала невдачі, вилетівши в 1/8 фіналу після поразки від Італії.

На цьогорічному чемпіонаті Європи Сербія змагатиметься в Групі A разом із Туреччиною, Чехією, Естонією, Португалією та господарями турніру – Латвією. До плейоф пройдуть чотири найсильніші команди групи.

Раніше Йокич відклав підписання нового контракту з Денвером.