Зірка НБА отримав італійське громадянство, необхідне для виступу на Євробаскеті-2025

Захисник Міннесоти Тімбервулвз Донте ДіВінченцо отримав громадянство Італії.

Про це повідомляє BasketNews.

Завдяки італійському паспорту 28-річний баскетболіст зможе доєднатися до складу збірної Італії на майбутній Євробаскет-2025.

Раніше ДіВінченцо висловлював велике бажання грати за "скуадру адзурру", включаючи можливість дебютувати цього літа.

"Знати, що за мною спостерігає ціла країна – це щось неймовірне. Ти відчуваєш гордість, так само, як кожен в НБА відчуває гордість за те, що грає за свою країну. Те, як я хочу представляти Італію, і те, як вони хочуть, щоб я представляв країну, є особливим", – сказав Донте у квітні.

У минулому регулярному сезоні НБА Донте ДіВінченцо взяв участь у 62 матчах, у яких набирав у середньому 11,7 очка, 3,7 підбирання та 3,6 передачі.

Чемпіонат Європи з баскетболу 2025 року проходитиме з 27 серпня по 14 вересня на Кіпрі, у Фінляндії, Польщі та Латвії.

Італія зіграє у групі С в Лімасолі, де зіграє з господарями Кіпром, Грузією, Боснією і Герцеговиною, Грецією та Іспанією.

Потенційно на турнірі Донте ДіВінченцо може зутріститься на одному паркеті з Ніколою Йокичем.