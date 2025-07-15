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Приходько вдало стартував на челенджері у Сан-Марино

Станіслав Матусевич — 15 липня 2025, 14:40
Приходько вдало стартував на челенджері у Сан-Марино
Олег Приходько
btu.org.ua

Олег Приходько (335) у стартовому матчі челенджеру в Сан-Марино обіграв переможця кваліфікації Гонсало Вільянуеву (381, Аргентина).

Матч тривав 2 години 12 хвилин і завершився з рахунком 6:3, 3:6, 6:4 на користь українця.

За матч Приходько 8 разів подав навиліт, зробив 3 подвійні помилки та 2 брейки. Його суперник не виконував ейсів, 1 раз помилився на подачі та зробив 1 брейк.

Internazionali di Tennis San Marino Open – ATP Challenger Tour 125
Сан-Марино, грунт
Призовий фонд: €181,250
Перше коло, 15 липня

Олег Приходько (Україна) – Гонсало Вільянуева (Аргентина) 6:3, 3:6, 6:4

Це була перша зустріч суперників. У наступному колі змагань українець зіграє з п'ятим сіяним хорватом Діно Пріжмичем (157).

Нагадаємо, що в оновленому рейтинг-листі АТР Приходько піднявся на три позиції.

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