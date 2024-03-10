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ЛНЗ планує підписати ще одного легіонера

Сьогодні 18:07 95 0
ЛНЗ планує підписати ще одного легіонера
УПЛ
#ЛНЗ Черкаси

Джерело - YouTube-канал ТаТоТаке.

Черкаський ЛНЗ планує найближчим часом підписати вінгера Ейнела Соареша, який виступає за словацький Тренчин.

Про це повідомив Михайло Співаковський під час ефіру на YouTube-каналі "ТаТоТаке".

"ЛНЗ займається вирішенням документальних питань. Я думаю один, можливо два тижні, і Соареш приїде до Черкас" - сказав журналіст.

Цього сезону 25-річний вінгер зіграв за словацький клуб 22 матчі, забив 5 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

Нагадаємо, що у межах 20 туру УПЛ ЛНЗ зіграв унічию з харківським Металістом 1925 (1:1). Наразі клуб посідає 9 сходинку в турнірній таблиці. Наступну гру команда проведе 12 березня проти Дніпра-1.

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