Ліверпуль відхилив пропозиції Баварії щодо Діаса

Ліверпуль відхилив пропозицію Баварії щодо атакувального півзахисника Луїса Діаса.

Про це повідомив журналіст Девід Орнштейн.

"Червоні" запропонували за 28-річного вінгера 67,5 мільйонів євро, чого виявилось недостатньо для здійснення трансферу.

🚨 Bayern Munich submit official bid to sign Luis Diaz from Liverpool. #FCBayern proposal worth €67.5m; rejected immediately today. #LFC value at €100m+ but informed suitors no plans to sell. Colombia int’l has made clear he wants to leave @TheAthleticFC https://t.co/LJJHKFHSOT — David Ornstein (@David_Ornstein) July 15, 2025

Ліверпуль оцінює свого гравця у 100 мільйонів, але разом із тим повідомив усім претендентам, що не горить бажанням продавати колумбійця.

Зазначимо, що на це вплинула трагічна загибель Діогу Жоти, який потрапив у смертельну ДТП.

У сезоні-2024/25 Луїс Діас зіграв 50 матчів у складі Ліверпуля, відзначившись у них 17 голами та 8 асистами. Трансферна вартість 28-річного гравця за версією Transfermarkt оцінюється в 70 мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що Баварія може перемикнути увагу з Діаса на вінгера Арсенала.