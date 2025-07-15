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Ліверпуль відхилив пропозиції Баварії щодо Діаса

Володимир Максименко — 15 липня 2025, 14:27
Ліверпуль відхилив пропозиції Баварії щодо Діаса
Луїс Діас
IMAGO

Ліверпуль відхилив пропозицію Баварії щодо атакувального півзахисника Луїса Діаса.

Про це повідомив журналіст Девід Орнштейн.

"Червоні" запропонували за 28-річного вінгера 67,5 мільйонів євро, чого виявилось недостатньо для здійснення трансферу.

Ліверпуль оцінює свого гравця у 100 мільйонів, але разом із тим повідомив усім претендентам, що не горить бажанням продавати колумбійця.

Зазначимо, що на це вплинула трагічна загибель Діогу Жоти, який потрапив у смертельну ДТП.

У сезоні-2024/25 Луїс Діас зіграв 50 матчів у складі Ліверпуля, відзначившись у них 17 голами та 8 асистами. Трансферна вартість 28-річного гравця за версією Transfermarkt оцінюється в 70 мільйонів євро. 

Раніше повідомлялось, що Баварія може перемикнути увагу з Діаса на вінгера Арсенала.

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