Тренер Жирони відмовив клубу АПЛ

Лондонський Челсі хотів підписати головного тренера Жирони Мічела.

Про це повідомляє AS.

Керівники англійського клубу приїжджали в Іспанію та провели переговори з фахівцем. Однак Мічел відмовився у наступному сезоні очолювати Челсі та вирішив залишитися у Жироні.

Власники жиронців із City Football Group, які також володіють Манчестер Сіті, бачать у наставнику заміну Жузепу Гвардіолі на чолі "містян".

Контракт 48-річного іспанця з жирондистським клубом розрахований до літа 2026 року. Наразі Жирона йде другою у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

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