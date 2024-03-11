Тренер Жирони відмовив клубу АПЛ

Джерело - as.com.
Лондонський Челсі хотів підписати головного тренера Жирони Мічела.
Про це повідомляє AS.
Керівники англійського клубу приїжджали в Іспанію та провели переговори з фахівцем. Однак Мічел відмовився у наступному сезоні очолювати Челсі та вирішив залишитися у Жироні.
Власники жиронців із City Football Group, які також володіють Манчестер Сіті, бачать у наставнику заміну Жузепу Гвардіолі на чолі "містян".
Контракт 48-річного іспанця з жирондистським клубом розрахований до літа 2026 року. Наразі Жирона йде другою у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.
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