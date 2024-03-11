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Стало відомо, чи зможе зіграти Циганков із Боснією

Сьогодні 14:59 170 0
Стало відомо, чи зможе зіграти Циганков із Боснією

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Жирони та збірної України Віктор Циганков отримав незначне ушкодження у матчі 28 туру Ла Ліги з Осасуною.

Про це повідомляє іспанський журналіст Ніл Сола.

Віктор пройшов медичне обстеження, яке не виявило в українця серйозної травми. У найгіршому випадку він пропустить 29 тур Ла Ліги проти Хетафе.

Нагадаємо, що Віктор Циганков через пошкодження достроково закінчив поєдинок з Осасуною (2:0) на 64-й хвилині. Українець відзначився асистом у цьому матчі.

Таким чином вінгер має шанс зіграти за збірну України в півфіналі плей-оф кваліфікації на чемпіонат Європи-2024 проти Боснії і Герцеговини, який відбудеться у четвер, 21 березня в Зениці на стадіоні "Белино полє".

В іншій парі Шляху B Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо "синьо-жовті" пройдуть боснійців, то саме вони будуть господарем (номінальним) у вирішальному двобої.

Євро-2024 відбудеться в Німеччині та розпочнеться 14 червня. Фінал заплановано на 14 липня.

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