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Семиразовий чемпіон світу розповів, що очікує від Сіньтуна в новому сезоні

Руслан Травкін — 16 липня 2025, 04:24
Семиразовий чемпіон світу розповів, що очікує від Сіньтуна в новому сезоні
Чжао Сіньтун
x.com/WeAreWST

Легенда снукеру Стівен Хендрі, який сім разів ставав чемпіоном світу, похвалив чинного переможця World Snooker Championship Чжао Сіньтуна. Він пророкує китайцю неймовірне майбутнє, порівнюючи його з Ронні О'Салліваном.

Слова Хендрі передає Metro.co.uk.

"Я вважаю, що Сіньтун – особливий, неперевершений талант. З часів Ронні О'Саллівана ніхто не робив гру такою простою, як це робить Чжао.

Він виграв чемпіонат світу з легким ривком, справді. Гаразд, жеребкування йому "пішло на зустріч", і він міг би грати з іншими гравцями, але перемогти можна тільки того, хто сидить на іншому місці біля снукерного столу. І він зробив це дуже комфортно.

Я думаю, що в ньому є щось особливе… Якщо він не виграє ще два чи три чемпіонати світу, я був би дуже, дуже здивований. Я думаю, що він здатний бути на вершині спорту", – визнав Хендрі.

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Титулований шотландець додав, що Сіньтун матиме низку солідних суперників у новому сезоні.

"Звичайно, у вас все ще є такі гравці, як Джадд Трамп, Кайрен Вілсон, Марк Селбі та Шон Мерфі, які будуть на високому рівні.

Але я думаю, що цей хлопець здається достатньо врівноваженим, і якщо він зможе звикнути до очікувань, які на нього покладаються, я думаю, що він зможе досягти особливих результатів у цьому спорті", – заявив Стівен.

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Нагадаємо, 28-річний китаєць у фіналі обіграв 50-річного Марка Вільямса, який тричі ставав чемпіоном світу.

снукер Чжао Сіньтун

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