Семиразовий чемпіон світу розповів, що очікує від Сіньтуна в новому сезоні

Легенда снукеру Стівен Хендрі, який сім разів ставав чемпіоном світу, похвалив чинного переможця World Snooker Championship Чжао Сіньтуна. Він пророкує китайцю неймовірне майбутнє, порівнюючи його з Ронні О'Салліваном.

Слова Хендрі передає Metro.co.uk.

"Я вважаю, що Сіньтун – особливий, неперевершений талант. З часів Ронні О'Саллівана ніхто не робив гру такою простою, як це робить Чжао.

Він виграв чемпіонат світу з легким ривком, справді. Гаразд, жеребкування йому "пішло на зустріч", і він міг би грати з іншими гравцями, але перемогти можна тільки того, хто сидить на іншому місці біля снукерного столу. І він зробив це дуже комфортно.



Я думаю, що в ньому є щось особливе… Якщо він не виграє ще два чи три чемпіонати світу, я був би дуже, дуже здивований. Я думаю, що він здатний бути на вершині спорту", – визнав Хендрі.