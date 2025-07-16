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Трансферний рекорд Чехії: Вест Гем оголосив про перехід 20-річного сенегальця

Олександр Булава — 16 липня 2025, 00:57
Трансферний рекорд Чехії: Вест Гем оголосив про перехід 20-річного сенегальця
Ель-Хаджі Малік Діуф
Вест Гем

Вест Гем підписав лівого півзахисника празької Славії Ель-Хаджі Маліка Діуфа.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

20-річний сенегалець підписав довгостроковий контракт, інші деталі не розголошуються. Гравець буде виступати від 12-м номером.

За інформацією інсайдера Бена Джейкобса, "молотобойці" заплатили за гравця 22 млн євро. Також в угоді передбачені бонуси за результативність Діуфа.

Завдяки цьому продажу Славія встановила трансферний рекорд чеської ліги за вартістю продажу футболіста. Попередній рекорд для чеських клубів був встановлений в січні 2025 року, коли Тоттенгем підписав воротаря празької Славії Антоніна Кінського за 16,5 млн євро.

Славія підписала Діуфа взимку минулого року за 2,5 мільйона євро з Тромсе.

Раніше повідомлялося, що Вест Гем зацікавлений у підписанні українського захисника Арсенала Олександра Зінченка.

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