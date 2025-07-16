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Він герой для українців, – Атлас висловився про реванш Усика проти Дюбуа

Володимир Максименко — 16 липня 2025, 07:07
Він герой для українців, – Атлас висловився про реванш Усика проти Дюбуа
Олександр Усик
Instagram

Колишній тренер Майка Тайсона та оглядач єдиноборств Тедді Атлас висловився про реванш Олександра Усика та Даніеля Дюбуа.

Фахівець висловився у власному подкасті The Fight with Teddy Atlas.

"Він герой для українців. Там іде жахлива війна, а вони дивляться, хто чемпіон світу й це дає їх надію. Він завжди нагадує, які вони сильні люди. Усик – один з величніших боксерів, яких ви коли-небудь бачили. Так, бої проти Ф'юрі теж були важкими, але він вийшов та зробив те, що мав зробити.
Зрештою, ви знаєте, до якого з суперників я схиляюсь. Так, Дюбуа був та є чудовим панчером. Так, він шульга, але знає, як протистояти Олександру. Так, він чудова особистість. Але я не можу ставити проти Усика. Він завжди знаходить шлях до перемоги. Буде важко, але і цього разу він його знайде", – розповів Атлас.

Напередодні Олександр оцінив можливість дострокового завершення поєдинку з британцем.

Нагадаємо, що поєдинок між боксерами за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі відбудеться вже цього тижня, а саме в ніч з 19 на 20 липня.

Чемпіон проведе для вас онлайн марафон усіх найцікавіших подій тижня напередодні головного поєдинку року.

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