Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Лідер Реала пропустить значний термін через операцію

Володимир Максименко — 16 липня 2025, 07:25
Лідер Реала пропустить значний термін через операцію
Джуд Беллінгем
Getty Images

Лідер півзахисту мадридського Реала Джуд Беллінгем не допоможе команді на старті сезону-2025/26.

Про це повідомляє ESPN.

Футболіст потребує операції на лівому плечі, через що буде вимушений пропустити близько трьох місяців.

Беллінгем отримав вивих плеча ще у 2023 році у поєдинку з Райо Вальєкано, але тоді футболіст обрав такий план відновлення, який дозволяв йому надалі грати у футбол.

Після матчу з Пачукою сам Беллінгем заявив ЗМІ, що збирається прооперуватись через неможливість повноцінно грати із корсетом.

У сезоні-2024/25 хавбек зіграв 58 матчів у всіх турнірах, в яких забив 15 м'ячів та віддав 15 результативних передач.

Раніше Мілан оголосив про підписання легенди Реала Луки Модрича.

Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид травма Джуд Беллінгем

Джуд Беллінгем

Братського протистояння не буде: Беллінгем-молодший пропустить матч Реал – Боруссія Д на КЧС-2025
Беллінгема прооперують одразу після завершення клубного чемпіонату світу
Брат Беллінгема пройде перегляд в клубі, що гратиме в Лізі чемпіонів
Все гірше, ніж очікувалось: лідер Реала пропустить початок сезону-2025/26
Беллінгем пропустить Клубний чемпіонат світу через серйозне пошкодження

Останні новини