Лідер Реала пропустить значний термін через операцію

Лідер півзахисту мадридського Реала Джуд Беллінгем не допоможе команді на старті сезону-2025/26.

Про це повідомляє ESPN.

Футболіст потребує операції на лівому плечі, через що буде вимушений пропустити близько трьох місяців.

Беллінгем отримав вивих плеча ще у 2023 році у поєдинку з Райо Вальєкано, але тоді футболіст обрав такий план відновлення, який дозволяв йому надалі грати у футбол.

Після матчу з Пачукою сам Беллінгем заявив ЗМІ, що збирається прооперуватись через неможливість повноцінно грати із корсетом.

У сезоні-2024/25 хавбек зіграв 58 матчів у всіх турнірах, в яких забив 15 м'ячів та віддав 15 результативних передач.

Раніше Мілан оголосив про підписання легенди Реала Луки Модрича.