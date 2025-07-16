Лідер Реала пропустить значний термін через операцію
Джуд Беллінгем
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Лідер півзахисту мадридського Реала Джуд Беллінгем не допоможе команді на старті сезону-2025/26.
Про це повідомляє ESPN.
Футболіст потребує операції на лівому плечі, через що буде вимушений пропустити близько трьох місяців.
Беллінгем отримав вивих плеча ще у 2023 році у поєдинку з Райо Вальєкано, але тоді футболіст обрав такий план відновлення, який дозволяв йому надалі грати у футбол.
Після матчу з Пачукою сам Беллінгем заявив ЗМІ, що збирається прооперуватись через неможливість повноцінно грати із корсетом.
У сезоні-2024/25 хавбек зіграв 58 матчів у всіх турнірах, в яких забив 15 м'ячів та віддав 15 результативних передач.
Раніше Мілан оголосив про підписання легенди Реала Луки Модрича.