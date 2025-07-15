Френк Воррен: Подивитися на бій Усика з Дюбуа прилетять зірки Голлівуду Джейсон Стейтем та Деніел Крейг

У ніч з 19 на 20 липня відбудеться бій-реванш українця Олександра Усика з британцем Деніелем Дюбуа за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

В ексклюзивному інтерв’ю "Чемпіону" промоутер Даніеля Дюбуа та Тайсона Ф’юрі Френк Воррен розповів, скільки квитків вже продано на суботній матч-реванш, хто зі світових зірок спорту та шоу-бізнесу буде присутній на "Вемблі" та з ким може зустрітися переможець бою Усик – Дюбуа в наступному поєдинку.

– Пане Френку, деякі боксери зізнавалися, що в них напередодні боїв пітніли долоні. А як почуваються промоутери напередодні важливих боксерських івентів? Хвилюєтесь, чи вже давно перестали?

– Ні, я вже занадто старий, щоб нервувати. Мені навіть подобається, коли наближається день бою, адже вся важка робота, яку ми проробили поза рингом, уже виконана. Коли всі зважилися – це означає, що всю роботу зроблено, і ми можемо просто сидіти й насолоджуватися шоу, сподіваючись на аншлаг і справді яскравий вечір для всіх фанатів.

Хвилюватися я перестав дуже давно, бо це вже стиль життя – ти до цього звикаєш. В понеділок я тільки повернувся з Нью-Йорка, де проводив чергове шоу. На цих вихідних ми організовуємо бій Усик – Дюбуа, а наступних – ще одну подію на Південному узбережжі. Ми робимо 30, інколи 35 шоу на рік – а це чимало для боксу.

– Рахували, скільки івентів ваша компанія Queensberry провела на "Вемблі"? Пам’ятаєте, коли вперше організували вечір боксу на легендарному футбольному стадіоні?

– Не рахував. Знаєте, я цим займаюся вже 47 років – це дуже багато івентів. Навіть якщо в середньому брати 25 вечорів боксу на рік, а ми робимо й більше, то це величезна кількість.

Мій найперший боксерський івент я організував ще в 1977 році в місці під назвою The Rainbow Theatre у Лондоні. Це було дуже давно. Тоді в Англії та Лондоні було лише кілька майданчиків і всього два телеканали, а бокс показували лише на одному. Також були старші чоловіки – мого нинішнього віку, які все це контролювали й мали ексклюзив на приміщення. Я не міг їх забронювати, тому доводилося бути креативним – проводив шоу у циркових шатрах, кінотеатрах – де завгодно.

Але з часом мені вдалося пробитися. Перше шоу на стадіоні "Вемблі" я зробив тоді, коли Френк Бруно виграв титул чемпіона світу. Я також організовував вечори на "Вемблі", на головній футбольній арені Шотландії "Гемпден Парк" у Глазго, на національному стадіоні Вельсу в Кардіффі та на аренах найпопулярніших футбольних клубів – Тоттенгема, Вест Гема, Манчестер Юнайтед тощо.

– Чи були у вас збиткові з фінансової точки зору івенти на "Вемблі"?

– Так, під час найпершого я втратив багато грошей. Дуже багато грошей на ті часи! Це були дійсно великі втрати для мене. Але знаєте, це бізнес. Ніхто не отримує прибуток одразу. Це завжди ризик та інвестиція – грошей, часу та віри в себе.

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– Маєте статистику, скільки вже продано квитків на "Вемблі"? Чи є у вас комфортна впевненість, що на стадіоні буде аншлаг?

– Ми продали понад 90 000 квитків. Думаю, до кінця цього тижня стадіон буде розпроданий, адже всі у Великій Британії знають, хто такий Олександр Усик. Він, по суті, переміг кожного британського боксера, тож тут його добре знають. Він уже перемагав Деніела, хоч це був і суперечливий бій. Але Деніел із того часу має дуже вдалу серію – три хороші перемоги над сильними суперниками.

Його останній бій відбувся перед 96 000 глядачів на "Вемблі", коли він нокаутував улюбленця британських фанатів Ентоні Джошуа. Він ще молодий, йому лише 27, і це справді важливий момент у його кар’єрі. Якщо він переможе Усика, то регулярно виступатиме на "Вемблі", і тоді квитки будуть розкуповуватися миттєво після старту продажу.

– Маєте історію, коли світова легенда спорту або музики просила у вас запрошення на ваші вечори?

– Так, чимало музикантів і зірок прийдуть на шоу в суботу ввечері. Будуть Деніел Крейг – нагадаю, він грав Джеймса Бонда, Джейсон Стейтем, Ієн МакШейн.

До речі, я свого часу був промоутером Френка Сінатри. Я навіть збудував криту арену в Лондоні на 12 500 місць, де відбувся його тур на 75-річчя у 1990 році. Це була найбільша арена в Лондоні на той час. Потім там проводили спортивні події – баскетбол, хокей, реслінг і бокс, а також концерти та виставки.

– Екссуперника Усика та Дюбуа Ентоні Джошуа ви запрошуєте на івент?

– Так, його запросили. Ми хочемо зібрати всіх колишніх британських чемпіонів світу. Будуть Гербі Хайд, Кличко, Френк Бруно, Девід Хей, Леннокс Льюїс. Сподіваюся, що Ентоні Джошуа теж прийде.

– Тайсон Ф’юрі буде на "Вемблі" 19 липня?

– Звісно, він найбільша зірка.

Френд Воррен та Тайсон Ф'юрі Matchroom Boxing

– У вас є передчуття, що Тайсон Ф’юрі може зустрітися з переможцем бою Усик – Дюбуа?

– Якщо він повернеться, а він каже, що повернеться, то битиметься з тим, у кого будуть пояси. Це логічно.

– Які ще ваші боксери потенційно можуть зібрати "Вемблі"?

– Тайсон Ф’юрі. Він тримає рекорд за кількістю проданих квитків і за найбільшими касовими зборами. Поки він утримує цей рекорд.

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