Кенійська гірськолижниця, яка змагалася на Олімпіаді, завершила кар'єру

Кенійська гірськолижниця Сабріна Ванджіку Сімадер завершила кар'єру в 27-річному віці.

Про це вона повідомила у себе в Instagram.

Спортсменка зізналася, що зробила це через солідні фінансові витрати на свій вид спорту.

"Моїми головними цінностями завжди були справжність і чесність. Останніми тижнями зрозуміла, що знову і знову не вистачає сил готуватися фінансово до сезону – фінансувати тренерів, сервіс і витрати (часто з власних запасів). Деякі несподівані речі теж з'явилися, тому чесно мені було зрозуміло, що я більше не хочу нести за це відповідальність", – написала вона.

У віці трьох років разом із мамою вона переїхала до Австрії, де мешкав її вітчим. Саме він привів Сабріну в гірськолижний вид спорту.

На Олімпійських іграх 2018 року в Пхьончхані представниця африканського лижного спорту посіла 38-е місце у супергіганті. На ОІ-2018 вона була прапороносцем своєї країни.

Нагадаємо, зіркова бельгійська гімнастка Ніна Дервал оголосила про завершення кар'єри в 25-річному віці.