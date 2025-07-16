Організатори Олімпійських ігор 2026 показали, як будуть виглядати медалі

У вівторок, 15 липня, відбулося представлення медалей зимових Олімпійських ігор та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані та Кортіні.

Про це повідомила пресслужба Olympics.com.

Медалі, які були представлені під час заходу у Венеції, є святкуванням італійського дизайну та перемоги, втіленого в італійському дусі.

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Легендарні Федеріка Пеллегріні, дворазова олімпійська призерка та найуспішніша плавчиня Італії, та Франческа Порчеллато, яка виграла 15 паралімпійських медалей після участі в 13 літніх та зимових Іграх, супроводжували медалі човном під час їхньої подорожі на урочисте відкриття.

Медалі, що поєднують елегантність, візуальний ефект та екологічність, будуть виготовлені Італійським державним інститутом монетного двору та поліграфії (IPZS) з використанням переробленого металу, отриманого з власних виробничих відходів. Вони будуть відлиті в індукційних печах, що працюють виключно на відновлюваній енергії, з екологічно чистою упаковкою, виготовленою з матеріалів, сертифікованих FSC, та з мінімальним використанням пластику.

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"Медалі, які ми створили на честь зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор, уособлюють майстерність та досконалість італійського дизайну. Кожна з них – це унікальний виріб, результат майстерності та інновацій", – сказав Паоло Перроне, президент Італійського державного монетного двору та поліграфічного інституту.

На Олімпійських іграх у Мілані в Кортіні, які розпочнуться 6 лютого, буде проведено найбільшу кількість медальних змагань в історії зимових Ігор – 116.

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Перші медалі заплановано вручити у гірськолижному спорті (гірський спуск серед чоловіків) та лижних гонках (скіатлон на 20 км серед жінок) 7 лютого.

На Паралімпійських іграх у Мілані, що відкриються 6 березня, буде розіграно 79 медальних дисциплін. Перші медалі заплановано вручити у паралімпійських гірськолижних змаганнях та паралімпійському біатлоні.

Олімпійські ігри пройдуть у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо з 6 по 22 лютого, а Паралімпійські ігри відбудуться з 6 по 15 березня.

Нагадаємо, титулована французька біатлоністка Жулья Сімон озвучила свої очікування від Ігор.

Зазначимо, що представниця Кенії на ОІ-2018 Сабріна Сімадер вирішила завершити кар'єру в 27-річному віці.