Ребров: Я впевнений у цих гравцях

Збірна України повинна ментального бути готовою до матчу півфіналу плей-оф кваліфікації на Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.

Про це повідомив головний тренер національної команди Сергій Ребров.

"Статус фаворита взагалі не заважає. Я сподіваюся, він не заважає гравцям, тому що я памʼятаю, коли Італія була фаворитом і ми повинні були вигравати цю гру на останніх хвилинах.

Гра може складатися по різному. Наприклад, вчора грало Динамо і на останніх хвилинах отримує пенальті. Ніхто не знає, як воно складеться.

Але треба думати про себе, готуватися. Дуже важлива ментальність, адже ця зустріч вирішує долю нашої країни на Євро. Але з іншого боку ми маємо досвід цих ігор - минулого разу ми грали з Шотландією та Уельсом, і це не вперше для гравців.

Фаворит - не фаворит, ми граємо на виїзді й це завжди дуже важко. Я впевнений у цих гравцях", - відзначив Ребров.