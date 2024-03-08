Ребров: Я впевнений у цих гравцях

Джерело - Чемпіон.
Збірна України повинна ментального бути готовою до матчу півфіналу плей-оф кваліфікації на Євро-2024 проти Боснії і Герцеговини.
Про це повідомив головний тренер національної команди Сергій Ребров.
"Статус фаворита взагалі не заважає. Я сподіваюся, він не заважає гравцям, тому що я памʼятаю, коли Італія була фаворитом і ми повинні були вигравати цю гру на останніх хвилинах.
Гра може складатися по різному. Наприклад, вчора грало Динамо і на останніх хвилинах отримує пенальті. Ніхто не знає, як воно складеться.
Але треба думати про себе, готуватися. Дуже важлива ментальність, адже ця зустріч вирішує долю нашої країни на Євро. Але з іншого боку ми маємо досвід цих ігор - минулого разу ми грали з Шотландією та Уельсом, і це не вперше для гравців.
Фаворит - не фаворит, ми граємо на виїзді й це завжди дуже важко. Я впевнений у цих гравцях", - відзначив Ребров.
Раніше Ребров пояснив виклик півзахисника Динамо Володимира Бражка.
Нагадаємо, півфінал плей-оф кваліфікації Боснія і Герцеговина - Україна відбудеться у четвер, 21 березня в Зениці на стадіоні "Белино полє".
В іншій парі Шляху B Ізраїль зіграє з Ісландією. Переможці півфіналів визначать володаря путівки на чемпіонат Європи в очному протистоянні. Якщо синьо-жовті пройдуть боснійців, то саме вони будуть господарем (номінальним) у вирішальному двобої.
Євро-2024 відбудеться в Німеччині та розпочнеться 14 червня. Фінал відбудеться 14 липня.