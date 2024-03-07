В арбітрів немає сміливості видаляти таких гравців: Орбан - про фол Вінісіуса

Джерело - Чемпіон.

Захисник Лейпцига Віллі Орбан прокоментував фол Вінісіуса Жуніора та рішення судді у матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала (1:1).

За його словами, в арбітрів немає сміливості видаляти таких гравців.

"У суддів немає сміливості видаляти таких гравців. Він схопив мене за шию обома руками. Це неповага", — сказав Віллі.

Зазначимо, що за це порушення правил головний арбітр матчу дав 23-річному бразильцю жовту картку.

Нагадаємо, стала відома оцінка Андрія Луніна за гру проти Лейпцига.