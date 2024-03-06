Клопп може очолити топову збірну

Джерело - Чемпіон.
Німецький футбольний союз (DFB) хоче запросити Юргена Клоппа на посаду головного тренера збірної Німеччини.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
У DFB сподіваються, що німецький спеціаліст погодиться очолити команду в березні 2025 року.
У січні тренер Ліверпуля оголосив, що залишить клуб після завершення поточного сезону. Разом з ним команду покине і тренерський штаб. Спеціаліст планує взяти річну паузу від роботи.
Нагадаємо, нещодавно з`явилася інформація, що наставник збірної Німеччини Юліан Нагельсманн може очолити Ньюкасл.
Контракт Юліана розрахований до 31 липня 2024 року. Він керуватиме командою на домашньому Євро-2024.