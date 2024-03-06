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Клопп може очолити топову збірну

Сьогодні 16:33 171 0
Клопп може очолити топову збірну
#Збірна Німеччини, #Юрген Клопп

Джерело - Чемпіон.

Німецький футбольний союз (DFB) хоче запросити Юргена Клоппа на посаду головного тренера збірної Німеччини.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

У DFB сподіваються, що німецький спеціаліст погодиться очолити команду в березні 2025 року.

У січні тренер Ліверпуля оголосив, що залишить клуб після завершення поточного сезону. Разом з ним команду покине і тренерський штаб. Спеціаліст планує взяти річну паузу від роботи.

Нагадаємо, нещодавно з`явилася інформація, що наставник збірної Німеччини Юліан Нагельсманн може очолити Ньюкасл.

Контракт Юліана розрахований до 31 липня 2024 року. Він керуватиме командою на домашньому Євро-2024.

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