Джерело - Чемпіон.
Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн може очолити Ньюкасл.
Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.
Фахівцю запропонують очолити англійський клуб після завершення Євро-2024.
Нагельсманн досі не визначився зі своїм майбутнім і не знає чи продовжить кар'єру в "бундестім" чи повернеться до клубного футболу.
Exclusive: @NUFC is interested in Julian Nagelsmann (36) for summer— Christian Falk (@cfbayern) February 28, 2024
❇️ The German Nationalcoach has not decided yet if he want to Return to a Club or sign a new contract
❇️ Nagelsmann is in the same agency like Newcastle‘s Fabian Schär
#EnglischeWoche @BILD_Sport @altobelli13
Нагадаємо, контракт Юліана зі збірною Німеччиною розрахований до 31 липня 2024 року. Він керуватиме командою на домашньому Євро-2024.
Напередодні Ньюкасл здолав Блекберн в 1/8 фіналу Кубку Англії.
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!