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Ньюкасл може запросити Нагельсманна на посаду головного тренера

"Сороки" можуть отримати нового наставника після Євро-2024
Сьогодні 18:08 127 0
Ньюкасл може запросити Нагельсманна на посаду головного тренера
Фото: Getty Images
#Ньюкасл Юнайтед, #Збірна Німеччини з футболу, #Юліан Нагельсманн

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн може очолити Ньюкасл.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

Фахівцю запропонують очолити англійський клуб після завершення Євро-2024.

Нагельсманн досі не визначився зі своїм майбутнім і не знає чи продовжить кар'єру в "бундестім" чи повернеться до клубного футболу.

Нагадаємо, контракт Юліана зі збірною Німеччиною розрахований до 31 липня 2024 року. Він керуватиме командою на домашньому Євро-2024.

Напередодні Ньюкасл здолав Блекберн в 1/8 фіналу Кубку Англії.

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