Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн може очолити Ньюкасл.

Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

Фахівцю запропонують очолити англійський клуб після завершення Євро-2024.

Нагельсманн досі не визначився зі своїм майбутнім і не знає чи продовжить кар'єру в "бундестім" чи повернеться до клубного футболу.

Exclusive: @NUFC is interested in Julian Nagelsmann (36) for summer

❇️ The German Nationalcoach has not decided yet if he want to Return to a Club or sign a new contract

❇️ Nagelsmann is in the same agency like Newcastle‘s Fabian Schär

#EnglischeWoche @BILD_Sport @altobelli13