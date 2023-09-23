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Нагельсманн - другий наймолодший тренер збірної Німеччини в історії

Рекорд належить Отто Нерцу
Сьогодні 09:37 320 0
Нагельсманн - другий наймолодший тренер збірної Німеччини в історії
Фото: Getty Images
#Збірна Німеччини з футболу, #Юліан Нагельсманн

Джерело - Чемпіон.

Новий тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн - один з наймолодших наставників "бундестім" в історії.

Про це повідомляє Opta.

Нагельсманн у віці 36 років став другим наймолодшим тренером в історії збірної.

Рекорд належить Отто Нерцу, який у 1926 році став першим тренером збірної Німеччини - на той момент йому було 34 роки та 10 днів.

Контракт з фахівцем розрахований до 31 липня 2024 року. Він буде керувати командою на Євро-2024, яке пройде влітку наступного року в Німеччині.

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