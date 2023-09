Нагельсманн - другий наймолодший тренер збірної Німеччини в історії

Новий тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн - один з наймолодших наставників "бундестім" в історії.

Про це повідомляє Opta.

Нагельсманн у віці 36 років став другим наймолодшим тренером в історії збірної.

Рекорд належить Отто Нерцу, який у 1926 році став першим тренером збірної Німеччини - на той момент йому було 34 роки та 10 днів.

