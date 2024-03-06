Джерело - Чемпіон.

Воротар Баварії Мануель Ноєр повторив досягнення колишнього голкіпера Реала Ікера Касільяса за кількістю сухих матчів у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє OptaJose.

Ноєр відстояв на нуль у другому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Лаціо (3:0). Цей "сухар" став для Мануеля 57-м за Баварію в ЛЧ.

За цим показником німець зрівнявся з легендарним Ікером Касільясом. На третій сходинці розташувався Джанлуїджі Буффон - 52 сухих матчі в Лізі чемпіонів.

57 - Manuel #Neuer 🇩🇪 ha mantenido su portería imbatida 57 veces en 136 partidos disputados en la #UCL, igualando el récord de Iker Casillas en la competición (57 porterías a cero en 177 partidos):



🥇Manuel Neuer (57)

🥇Iker Casillas (57)

🥉Gianluigi Buffon (52)



Muro. pic.twitter.com/hX618z6zm2 — OptaJose (@OptaJose) March 5, 2024

Нагадаємо, що Ноєр - дворазовий переможець Ліги чемпіонів (2012/2013 та 2019/2020).