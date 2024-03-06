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Ноєр повторив рекорд Касільяса за кількістю сухих матчів у Лізі чемпіонів

Сьогодні 10:50 114 0
Ноєр повторив рекорд Касільяса за кількістю сухих матчів у Лізі чемпіонів
Фото: Getty Images
#Баварія, #Касільяс, #Мануель Ноєр

Джерело - Чемпіон.

Воротар Баварії Мануель Ноєр повторив досягнення колишнього голкіпера Реала Ікера Касільяса за кількістю сухих матчів у Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє OptaJose.

Ноєр відстояв на нуль у другому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Лаціо (3:0). Цей "сухар" став для Мануеля 57-м за Баварію в ЛЧ.

За цим показником німець зрівнявся з легендарним Ікером Касільясом. На третій сходинці розташувався Джанлуїджі Буффон - 52 сухих матчі в Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що Ноєр - дворазовий переможець Ліги чемпіонів (2012/2013 та 2019/2020).

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