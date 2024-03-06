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Визначились перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів

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Сьогодні 02:22 144 0
Визначились перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів
#Баварія, #Лаціо, #ПСЖ, #Реал Сосьєдад, #Ліга чемпіонів-2023/24

Джерело - Чемпіон.

5 березня визначились перші 2 чвертьфіналісти Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/24. Ними стали німецька Баварія та французький Парі Сен-Жермен.

Мюнхенці в матчі-відповіді 1/8 фіналу розгромили італійський Лаціо, реабілітувавшись за поразку в першій грі, а парижани повторно здолали іспанський Реал Сосьєдад.

Своїх суперників у 1/4 фіналу ЛЧ команди Томаса Тухеля та Луїса Енріке дізнаються 15 березня, коли відбудеться жеребкування відповідного раунду змагань, після всіх зіграних матчів-відповідей 1/8 фіналу.

Чвертьфінальні матчі заплановані на 9/10 та 16/17 квітня, 1/2 фіналу - на 30 квітня/1 травня та 7/8 травня. Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі в Лондоні.

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