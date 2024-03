Голанд встановив рекорд у матчі проти Манчестер Юнайтед

Нападник Ерлінг Голанд встановив рекорд Манчестер Сіті в матчах проти Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Squawka.

У 27 турі англійської Прем'єр-ліги Сіті вдома обіграв МЮ (3:1). Голанд став автором третього забитого голу. Завдяки цьому норвежець довів число результативних дій у матчах проти "червоних дияволів" в АПЛ до дев'яти (6 голів та 3 передачі).

Дев'ять результативних дій у матчах проти Манчестер Юнайтед стало рекордом для "місцян". Для цього Ерлінгу вистачило лише чотирьох матчів.

