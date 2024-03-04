Голанд встановив рекорд у матчі проти Манчестер Юнайтед

Нападник Сіті відзначився черговим досягненням.

Джерело - Чемпіон.

Нападник Ерлінг Голанд встановив рекорд Манчестер Сіті в матчах проти Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє Squawka.

У 27 турі англійської Прем'єр-ліги Сіті вдома обіграв МЮ (3:1). Голанд став автором третього забитого голу. Завдяки цьому норвежець довів число результативних дій у матчах проти "червоних дияволів" в АПЛ до дев'яти (6 голів та 3 передачі).

Дев'ять результативних дій у матчах проти Манчестер Юнайтед стало рекордом для "місцян". Для цього Ерлінгу вистачило лише чотирьох матчів.

Erling Haaland has now been directly involved in more Premier League goals against Man Utd than any Man City player in the competition’s history.



◎ 4 games

◉ 6 goals

◉ 3 assists



Unbelievable numbers. 🫣 pic.twitter.com/uNZbhf04U3 — Squawka (@Squawka) March 3, 2024

Відзначимо, що перемога дозволила Сіті скоротити відставання від лідера Ліверпуля на один бал. Наступний матч команда зіграє у середу, 6 березня, у Лізі чемпіонів проти Лейпцига.

Раніше повідомлялося, що Голанд почав серйозно задумуватися про відхід з Манчестер Сіті після перемоги Ліонеля Мессі на церемонії FIFA The Best. Нападник та його оточення вважає, що потенційний перехід в мадридський Реал дасть змогу отримувати не тільки індивідуальні нагороди, а й приверне більшу увагу медіа.