Баварія має намір підсилити атаку в літнє трансферне вікно

Мюнхенська Баварія має намір підсилити атакувальну лінію під час найближчого літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Платтенбург.

Зазначається, що керівництво мюнхенців має намір підписати щонайменше одного вінгера влітку. Серед кандидатур називаються Джеймі Байно-Гіттенс з Боруссії Дортмунд та Ніко Вільямс з Атлетика Більбао.

Попри це пріоритетом Баварії під час трансферного вікна залишаться лідер Баєра Флоріан Вірц. Зазначається, що мюнхенці також слідкують за талантом Ліона Раяном Черкі та вже зібрала всю необхідну інформацію про його подальші плани ще в січні.

Напередодні мюнхенці оголосили про продовження контракту з одним з лідерів команди, півзахисником Йозуа Кімміхом.

У нинішньому сезоні Баварія претендує на два трофеї. Наразі вони очолюють турнірну таблицю Бундесліги, випереджаючи Баєр на 8 очок, а також нещодавно мюнхенці вийшли до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, здолавши на шляху до цього етапу саме "фармацевтів".

У наступному турі чемпіонату Німеччини Баварія зустрінеться з Уніон Берлін. Гра відбудеться в суботу, 15 березня, о 16:30 за київським часом.