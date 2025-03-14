Усик може перенести бій з Паркером та побитися з Дюбуа, якщо виплатить новозеландцю гонорар

Володар поясів WBC, IBO, WBA і WBO в надважкій вазі Олександр Усик (23-0, 14 КО) може відтермінувати бій проти тимчасового чемпіона за версією WBO Джозефа Паркера (36-3, 23 КО), аби провести поєдинок із чемпіоном IBF Даніелем Дюбуа (22-2, 21 KO).

Про це повідомляє GiveMeSport.

За інформацією джерела, українець має альтернативний варіант, що дозволяє відкласти бій, і при цьому зберегти за собою пояс WBO.

Для цього потрібно виплатити гонорар Паркеру, щоб новозеландець погодився поступитися своєю чергою і стати в "режим очікування", а вже потім битися з переможцем протистояння Олександра та Даніеля.

Сам бій Усик – Дюбуа може пройти в Лондоні на "Вемблі". У випадку, якщо українець відмовиться від обов’язкового захисту, WBO залишає за собою право позбавити Олександра чемпіонського поясу та зробити його вакантним.

Як відомо, WBO вимагає від українського чемпіона захисту титулу в бою з тимчасовим чемпіоном WBO Джозефом Паркером. Світова боксерська організація дала командам Усика та Паркера 30 днів на досягнення домовленостей про проведення поєдинку.

Якщо ж угода не буде укладена, WBO виставить двобій на промоутерські торги. Переможець аукціону здобуде першочергове право організувати івент, а найбільша ставка стане призовим фондом поєдинку.

Раніше промоутер українця Олександр Красюк заявив, що він працює над організацією бою з чемпіоном IBF Даніелем Дюбуа.

Водночас і Дюбуа, і Паркер працюють з британським промоутером Френком Ворреном та мали провести очний бій під час вечора боксу в Ер-Ріяді, але британець був змушений знятися через хворобу.

Джозефу Паркеру терміново знайшли нового суперника і він ефектно нокаутував конголезця Мартіна Баколе (22-2, 21 КО) у другому раунді.