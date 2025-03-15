Дженоа обіграла Лечче: відеоогляд матчу Серії А з двома асистами Малиновського

Дженоа здобула перемогу в матчі з Лечче у 29 турі італійської Серії А. Зустріч завершилася з рахунком 2:1, а двома гольовими передачами відзначився український півзахисник Руслан Малиновський, який нещодавно повернувся після травми.

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Огляд поєдинку

Чемпіонат Італії – Серія А

29 тур, 14 березня

Дженоа – Лечче 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 – 16 Міретті, 2:0 – 45+2 Міретті, 2:1 – 58 Крстович (пен)

Ці гольові паси стала для Малиновського другим та третім асистом в нинішньому сезоні. Загалом українець провів 7 матчів за Дженоа в нинішній кампанії та віддав три результативні передачі.

Востаннє Руслан Малиновський виходив у старті на матч чемпіонату Італії ще 21 вересня проти Венеції, а останній гольовий пас українець віддав ще 9 серпня у кубковій грі з Реджаною.

Дебютував після тривалого відновлення футболіст у матчі проти Кальярі на 75-й хвилині. За відведений час він 6 разів торкнувся м'яча, віддав 2 точні передачі з 4, виграв 1 боротьбу, а також 1 верхову боротьбу з 2.

Раніше про фізичний стан українського гравця розповів головний тренер "грифонів" Патрік Вієйра.