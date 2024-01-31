Голанд обдумує відхід з Манчестер Сіті

Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд може покинути англійську команду.

Про це повідомляє AS.

Норвезький форвард почав серйозно задумуватися про відхід з Манчесте Сіті після перемоги Ліонеля Мессі на церемонії FIFA The Best. Голанд та його оточення вважає, що потенційний перехід в мадридський Реал дасть змогу отримувати не тільки індивідуальні нагороди, а й приверне більшу увагу медіа.

У цьому сезоні Ерлінг Голанд зіграв за Манчестер Сіті 22 матчі у всіх турнірах, забив 19 голів та віддав п'ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Реал працює над трансфером Голанда.