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Голанд обдумує відхід з Манчестер Сіті

Голанд обдумує відхід з Манчестер Сіті
Сьогодні 14:51 130 0
Голанд обдумує відхід з Манчестер Сіті
Фото - Getty Images
#Ерлінг Голанд, #Манчестер Сіті, #Реал Мадрид

Джерело - sport.ua.

Форвард Манчестер Сіті Ерлінг Голанд може покинути англійську команду.

Про це повідомляє AS.

Норвезький форвард почав серйозно задумуватися про відхід з Манчесте Сіті після перемоги Ліонеля Мессі на церемонії FIFA The Best. Голанд та його оточення вважає, що потенційний перехід в мадридський Реал дасть змогу отримувати не тільки індивідуальні нагороди, а й приверне більшу увагу медіа.

У цьому сезоні Ерлінг Голанд зіграв за Манчестер Сіті 22 матчі у всіх турнірах, забив 19 голів та віддав п'ять результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Реал працює над трансфером Голанда.

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