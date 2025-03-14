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Україна визначилась з чоловічим складом на етап Кубку світу у Холменколлені

Володимир Максименко — 14 березня 2025, 14:42
Україна визначилась з чоловічим складом на етап Кубку світу у Холменколлені
Getty Images

Збірна України визначилась з чоловічим складом команди, який виступатиме на останньому етапі Кубку світу з біатлону у Холменколлені.

Про це повідомляє Biathlonnews.

Так, нашу команду представлятимуть Віталій Мандзин, Дмитро Підтручний, Тарас Лесюк та Антон Дудченко.

Останній етап Кубку світу стартує 21 березня – о 14:15 жінки бігтимуть масстарт, а вже о 16:40 на трасу вийдуть чоловіки.

Зазначимо, що через несприятливі погодні умови розклад гонок може бути змінено. Саме з цих причин IBU двічі змінювала розклад гонок у Поклюці.

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Сьогодні також відбувся спринт в межах етапу Кубку IBU, на якій український біатлоніст потрапив до чільної двадцятки.

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