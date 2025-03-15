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Ендрік замінив Неймара у заявці збірної Бразилії на матчі відбору до ЧС-2026

Станіслав Лисак — 15 березня 2025, 00:41
Ендрік замінив Неймара у заявці збірної Бразилії на матчі відбору до ЧС-2026
Getty Images

Головний тренер збірної Бразилії з футболу Дорівал Жуніор вніс корективи у заявку національної команди напередодні матчів кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

Про це повідомляє пресслужба "селесао".

Через пошкодження зі списку були виключені Даніло (Фламенго), Едерсон (Манчестер Сіті) та Неймар (Сантонос). Їм на заміну виклики отримали Алекс Сандро з Фламенго, Лукас Перрі з Ліона та Ендрік з мадридського Реала.

Усі гравці збірної Бразилії прибудуть до Бразиліа в понеділок, 17 березня, для початку підготовки до відбіркових поєдинків. У п'ятницю, 21 березня, "селесао" прийматимуть Колумбію, а в середу 26-го завітають в гості до Аргентини.

Наразі у турнірній таблиці кваліфікації на ЧС-2026 збірна Бразилії знаходиться на 5 позиції, набравши 18 очок після 12 турів. Очолює відбірковий етап Аргентина, яка заробила 25 залікових балів.

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