Ендрік замінив Неймара у заявці збірної Бразилії на матчі відбору до ЧС-2026

Головний тренер збірної Бразилії з футболу Дорівал Жуніор вніс корективи у заявку національної команди напередодні матчів кваліфікації на чемпіонат світу-2026.

Про це повідомляє пресслужба "селесао".

Через пошкодження зі списку були виключені Даніло (Фламенго), Едерсон (Манчестер Сіті) та Неймар (Сантонос). Їм на заміну виклики отримали Алекс Сандро з Фламенго, Лукас Перрі з Ліона та Ендрік з мадридського Реала.

Усі гравці збірної Бразилії прибудуть до Бразиліа в понеділок, 17 березня, для початку підготовки до відбіркових поєдинків. У п'ятницю, 21 березня, "селесао" прийматимуть Колумбію, а в середу 26-го завітають в гості до Аргентини.

Alex Sandro, do Flamengo, Endrick, do Real Madrid, e Lucas Perri, do Lyon, foram convocados nesta sexta-feira (14) pelo treinador Dorival Jr. para a disputa dos jogos contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Eles foram chamados para os… pic.twitter.com/gUEhRB74ZL — CBF Futebol (@CBF_Futebol) March 14, 2025

Наразі у турнірній таблиці кваліфікації на ЧС-2026 збірна Бразилії знаходиться на 5 позиції, набравши 18 очок після 12 турів. Очолює відбірковий етап Аргентина, яка заробила 25 залікових балів.