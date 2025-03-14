Я тебе поважаю, але це бізнес: Гвоздик кинув виклик чемпіону WBO

Колишній чемпіон світу Олександр Гвоздик (20-2, 16 КО) готовий вийти в ринг проти британського чемпіона WBO у напівважкій вазі Каллума Сміта (31-2, 22 KO).

Слова українського боксера наводить ESNEWS.

"Я стану чемпіоном світу. Каллуме, ти чудовий боєць. Давай влаштуємо бій і побачимо, хто з нас кращий. Я тебе поважаю, але це бізнес", – заявив Гвоздик.

Нагадаємо, востаннє український боксер виходив у ринг 15 червня 2024 року в поєдинку з американцем Давідом Бенавідесом. Бій за титул тимчасового чемпіона світу WBC у напівважкій вазі тривав усі 12 раундів і завершився одноголосним рішенням суддів на користь Бенавідеса.

Раніше Гвоздик не виключив бою проти кубинця Давіда Морреля (11-1, 9 КО).

Водночас Каллум Сміт 22 лютого переміг Джозефа Буатсі одноголосним рішенням суддів та став тимчасовим чемпіоном WBO. Бій пройшов в андеркарді вечора боксу в Ер-Ріяді.