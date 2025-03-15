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Тоттенгем визначився з майбутнім Вернера

Олександр Булава — 15 березня 2025, 00:10
Тоттенгем визначився з майбутнім Вернера
Фото - gettyimages

Форварда Тоттенгема Тімо Вернер, який виступає за англійський клуб на правах оренди, після завершення сезону повернеться у Лецпциг.

Про це повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг.

"Шпори" відмовились активувати опцію викупу гравця. яка становить 12 млн євро.

Зазначається, що 28-річний німець не буде зацікавлений у виступах в Бундеслізі. Наразі він має пропозиції клубів МЛС та АПЛ. Наразі він заробляє близько 10 мільйонів євро в рік до вирахування податків.

У поточному сезоні Вернер відзначився лише 1 голом і 3 асистами у 27 матчах за Тоттенгем у всіх турнірах.

Напередодні визначився суперник Тоттенгема в 1/4 фіналу Ліги Європи.

РБ Лейпциг Тоттенгем Тімо Вернер

Тоттенгем

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