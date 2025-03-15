Лас-Пальмас забив двічі за п'ять хвилин і вирвав нічию в Алавеса у 28 турі Ла Ліги

Алавес не втримав перемогу над Лас-Пальмасом у межах 28 туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/2025.

Зустріч завершилася внічию. "Лисиці" до 90 хвилини втримували перевагу з рахунком 2:0, однак голи Фабіу Сілви та Альберто Молейро наприкінці поєдинку відновили паритет, що й стало остаточним результатом матчу.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

28 тур, 14 березня

28 тур, 14 березня

Лас-Пальмас – Алавес 2:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 7 Мартінес, 0:2 – 63 Гуріді, 1:2 – 90 Сілва (пен), 2:2 – 90+5 Молейро

Обидві команди продовжують боротьбу за виживання. Лас-Пальмас наразі розташувався на 19 сходинці турнірної таблиці, набравши 25 очок за 28 турів. Алавес заробив 27 залікових балів та знаходиться на 16 позиції.

Нагадаємо, що раніше Жирона здобула нічийний результат з Еспаньйолом завдяки пенальті, яке заробив український вінгер Віктор Циганков.