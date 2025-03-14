Ексгравець Динамо та Дніпра намагався вийти з оточення, його доля наразі невідома

Роман Максимюк восени 2022 року добровільно пішов захищати Батьківщину

Колишній півзахисник київського Динамо, Дніпра та збірної України Роман Максимюк востаннє був у мережі 30 січня 2025 року. У цей день 50-річний навідник Січеславської повітряно-штурмової бригади зателефонував своїй дружині Вірі і попередив, що виступає на позиції на Покровському напрямку і з ним тривалий час може не бути зв'язку. До цього вони спілкувались майже щодня, тож ця пауза була дуже важкою для Віри.

Дружина Максимюка контактувала з відділом підрозділу Романа, який відповідав за зв'язки з родинами військових. Ще в понеділок Віра отримала запевнення, що чоловік продовжує виконувати свій військовий обов’язок, підрозділ веде важкі бої і з ним немає зв’язку.

Але трохи згодом, схоже, що Романа було зараховано до категорії захисників, які зникли безвісти за особливих обставин. Вчора до Віри прийшло сповіщення з військкомату прибути до ТЦК і написати заяву про зникнення людини. Паралельно їх донька Даша, який за місяць виповниться 18 років, здала аналізи ДНК.

За інформацією Чемпіона, підрозділ Максимюка зараз робить спроби вийти з оточення.

Уродженець села Битків на Івано-Франковщині Роман Максимюк в 1998-99 роках грав за пітерський Зеніт, з яким в 1999 році виграв Кубок Росії. Далі Роман виступав за київське Динамо, Дніпро, Волинь та Чорноморець, зіграв 5 матчів за збірну України. Після закінчення ігрової кар’єри жив у Луцьку.

"Повномасштабне вторгнення кардинально змінило мою свідомість, – зізнавався Роман Максимюк автору цих рядків в вересні 2024 року. – Не хочу мати нічого спільного з росіянами. Не хочу, щоб мої діти та онуки мали з ними щось спільне. Меседж, що росіяни – загроза нашому існуванню, ми повинні передавати з покоління в покоління".

Максим Розенко, Чемпіон