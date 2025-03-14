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Ф'юрі відреагував на рішення WBO провести бій Усик – Паркер

Руслан Травкін — 14 березня 2025, 03:01
Ф'юрі відреагував на рішення WBO провести бій Усик – Паркер
Усик – Ф'юрі
Getty images

Колишній чемпіон світу Тайсон Ф'юрі (34-1-2, 24 КО) відреагував на вимогу WBO провести чемпіонський бій між Олександром Усиком (23-0, 14 КО) та Джозефом Паркером (36-3, 24 КО).

Його реакцію наводить SecondsOut.

"Також на часі. Дай Джозефу Паркеру його шанс!", – написав Ф'юрі в Instagram-stories.

Новозеландець назвав це "планом Бога", у той час як його промоутер підтвердив бажання новозеландця зустрітися з українцем.

До цього головним фаворитом на бій з українцем був земляк Ф'юрі Даніель Дюбуа (22-2, 21 КО).

І Дюбуа, і Паркер працюють з британським промоутером Френком Ворреном та мали провести очний бій під час вечора боксу в Ер-Ріяді, але британець був змушений знятися через хворобу.

Джозефу Паркеру терміново знайшли нового суперника і він ефектно нокаутував конголезця Мартіна Баколе (22-2, 21 КО) у другому раунді.

Олександр Усик у травні 2024-го став першим з 1999 року абсолютним чемпіоном світу в хевівейті, перемігши британця Тайсона Ф’юрі роздільним рішенням суддів.

У грудні 37-річний українець переміг Ф’юрі й у реванші, цього разу одностайним рішенням суддів, однак на кону вже не стояв титул абсолюта – улітку 2024-го Усик звільнив пояс IBF, який завоював Даніель Дюбуа, перемігши Ентоні Джошуа.

Бокс Олександр Усик Тайсон Ф'юрі Джозеф Паркер

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