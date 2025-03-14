На етапі Кубку світу в Поклюці скасували офіційні тренування

Сьогодні, 14 березня, єдиний день без гонок на восьмому етапі Кубку світу з біатлону, що проходить у словенській Поклюці. Він мав бути присвячений офіційним тренуванням, проте їх скасували.

Як стало відомо "Чемпіону" з власних джерел у збірній України, організатори відмовились від тренувань через негоду. У Поклюці інтенсивно йде рясний мокрий сніг із дощем.

Українські біатлоністи тренуються у готелі на велотренажерах. Дехто зі спортсменів наважився на пробіжку.

Завтра, 15 березня, у Поклюці відбудуться дві гонки з масовим стартом. Жіночий масстарт, у якому Україну представлять Юлія Джима, Олена Городна та Христина Дмитренко, запланований на 14:35 за Києвом.

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У чоловічому масстарті право виступити отримав лише капітан збірної Дмитро Підручний. Він розпочне гонку в елітній дисципліні о 16:45.