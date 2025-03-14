Малиновський увійшов у трійку найкращих гравців матчу Дженоа – Лечче

Український півзахисник Дженоа Руслан Малиновський став одним з найкращих гравців матчу 29 туру італійської Серії А проти Лечче (2:1).

Про це повідомляє аналітичний портал SofaScore.

Українець віддав два асисти в першому таймі та отримав другу найкращу оцінку серед усіх гравців – 7,9. Окрім того, Малиновський за 56 хвилин на полі встиг зробити три ключові передачі, створити два великих шанси, виконати 1 успішний простріл з 1 спроби, а також 1 з 3 вдалих дальніх передач.

Оцінку вище українського хавбека отримав лише Фабіо Міретті, який двічі забивав з гольових пасів Малиновського (8,1). Руслан відзначився другим та третім асистом в нинішньому сезоні. Загалом українець провів 7 матчів за Дженоа в нинішній кампанії та віддав три результативні передачі.

Востаннє до сьогоднішньої гри Руслан Малиновський виходив у старті на матч чемпіонату Італії ще 21 вересня проти Венеції, а останній гольовий пас українець віддав ще 9 серпня у кубковій грі з Реджаною.

Дебютував після тривалого відновлення футболіст у матчі проти Кальярі на 75-й хвилині. За відведений час він 6 разів торкнувся м'яча, віддав 2 точні передачі з 4, виграв 1 боротьбу, а також 1 верхову боротьбу з 2.