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Баварія продовжить контракт із Даєром

Угода мюнхенців з англійським захисником буде розрахована до літа 2025 року
Сьогодні 12:38 124 0
Баварія продовжить контракт із Даєром
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Даєр

Джерело - Чемпіон.

Захисник Баварії Ерік Даєр підпише новий контракт із мюнхенською командою.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Німецький клуб активував пункт про продовження угоди після трьох зіграних матчів.

Новий контракт Даєра буде розрахований до кінця сезону-2024/2025.

Нагадаємо, що центрбек приєднався до Баварії в січні з лондонського Тоттенгема, де він виступав з 2014 року.

У нинішньому сезоні Даєр провів за мюнхенців 6 матчів у Бундеслізі. Результативними діями не відзначався.

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