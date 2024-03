Захисник Баварії Ерік Даєр підпише новий контракт із мюнхенською командою.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Німецький клуб активував пункт про продовження угоди після трьох зіграних матчів.

Новий контракт Даєра буде розрахований до кінця сезону-2024/2025.

🔴🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Eric Dier’s contract at FC Bayern has been extended until June 2025.



The clause has been triggered after 3 appearances, as @David_Ornstein reported.



Short term deal initally valid until 2024 after joining from #THFC for €3/4m total fee — now valid for one more year. pic.twitter.com/Nf4XDbUBJq