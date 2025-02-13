Вже уклав угоду: Усик збирається готуватися до наступного суперника

Український непереможений чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що його майбутнім суперником стане переможець поєдинку за звання чемпіона світу за версією IBF, яким володіє Даніель Дюбуа.

Слова 38-річного українця наводить talkSPORT.

Нещодавно Усик заявив, що у його боксерській кар'єрі залишилося не більше двох поєдинків. І в одному з них він зустрінеться або з Дюбуа, або з Джозефом Паркером – в залежності від того, хто виграє бій у Саудівській Аравії, який відубудеться 22 лютого.

"Ми чекаємо на бій 22 лютого між Даніелем та Джозефом. Хто б не переміг у цій битві, я вже уклав угоду", – сказав Олександр.

Українського чемпіона також попросили дати свій прогноз на бій між Дюбуа та Паркером.

"52% на Даніеля і 48% на Паркера – це те, що спрогнозувала моя команда".

Нагадаємо, що менеджер Олександра Усика Егіс Клімас розповів про незвичайне майбутнє, яке підготовлене для українця після завершення боксерської кар'єри.