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Вже уклав угоду: Усик збирається готуватися до наступного суперника

Олексій Погорелов — 13 лютого 2025, 08:51
Олександр Усик
Олександр Усик
Instagram Олександра Усика

Український непереможений чемпіон світу у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що його майбутнім суперником стане переможець поєдинку за звання чемпіона світу за версією IBF, яким володіє Даніель Дюбуа.

Слова 38-річного українця наводить talkSPORT.

Нещодавно Усик заявив, що у його боксерській кар'єрі залишилося не більше двох поєдинків. І в одному з них він зустрінеться або з Дюбуа, або з Джозефом Паркером – в залежності від того, хто виграє бій у Саудівській Аравії, який відубудеться 22 лютого.

"Ми чекаємо на бій 22 лютого між Даніелем та Джозефом. Хто б не переміг у цій битві, я вже уклав угоду", – сказав Олександр.

Українського чемпіона також попросили дати свій прогноз на бій між Дюбуа та Паркером.

"52% на Даніеля і 48% на Паркера – це те, що спрогнозувала моя команда".

Нагадаємо, що менеджер Олександра Усика Егіс Клімас розповів про незвичайне майбутнє, яке підготовлене для українця після завершення боксерської кар'єри.

Бокс Олександр Усик Джозеф Паркер Даніель Дюбуа

Олександр Усик

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