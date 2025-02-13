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Белью здивував прогнозом на бій Дюбуа – Паркер

Олександр Булава — 13 лютого 2025, 23:43
Белью здивував прогнозом на бій Дюбуа – Паркер
Даніель Дюбуа та Джозеф Паркер
Getty Images

Колишній чемпіон світу в крузервейті Тоні Белью вважає, що Джозеф Паркер (35-3, 23 КО) буде мати шанс на перемогу над Даніелем Дюбуа (22-2, 21 КО), якщо переживе агресивний старт від британця.

Цитує Белью talkSPORT.

"Це великий бій. Я думаю, що перші три-чотири раунди стануть ключовими. Якщо Джо зможе їх пережити, тоді він зможе довести справу до кінця. Але Даніель Дюбуа наразі перебуває у фантастичній формі.

Якщо Паркер відповідально працював у своєму таборі, тоді він зможе взяти гору. Він кращий боксер, більш технічний та має більше навичок, але поступається Дюбуа в силі", – розповів Белью.

Поєдинок відбудеться 22 лютого цього року в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія.

Нагадаємо, після перемоги Олександра Усика над Тайсоном Ф'юрі Дюбуа піднявся на ринг і закликав Усика провести реванш – українець погодився. Туркі Аль-Шейх заявив про готовність провести бій між ними, але якщо Дюбуа ереможе Паркера.

Джозеф Паркер Тоні Белью Даніель Дюбуа

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