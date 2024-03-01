Розклад матчів 24 туру німецької Бундесліги на 1 березня

Джерело - Чемпіон.

У межах 24 туру німецької Бундесліги відбудеться один матч.

Зокрема, Баварія завітає в гості до Фрайбурга.

Розклад матчів 24 туру німецької Бундесліги на 1 березня:

21:30 Фрайбург - Баварія

Зазначимо, що Баварія займає друге місце в турнірній таблиці Бундесліги, відстаючи від Баєра на 8 очок. Фрайбург розташувався на дев'ятій сходинці.

Раніше Баварія призначила нового спортивного директора клубу.

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