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Баварія зіграє з Фрайбургом: розклад матчів Бундесліги

Розклад матчів 24 туру німецької Бундесліги на 1 березня
Сьогодні 12:06 117 0
Баварія зіграє з Фрайбургом: розклад матчів Бундесліги
#Баварія, #Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1, #Фрайбург

Джерело - Чемпіон.

У межах 24 туру німецької Бундесліги відбудеться один матч.

Зокрема, Баварія завітає в гості до Фрайбурга.

    Розклад матчів 24 туру німецької Бундесліги на 1 березня:

    • 21:30 Фрайбург - Баварія

    Зазначимо, що Баварія займає друге місце в турнірній таблиці Бундесліги, відстаючи від Баєра на 8 очок. Фрайбург розташувався на дев'ятій сходинці.

    Раніше Баварія призначила нового спортивного директора клубу.

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